PE przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce

Europarlament zainicjował w środę procedurę zmierzającą do uruchomienia wobec Polski art. 7. traktatu, mówiącego o naruszeniu wartości na jakich opiera się UE. Oznacza to, że Polskę mogą objąć sankcje.

Za rezolucją zagłosowało 438 posłów, przeciw było 152, a 71 wstrzymało się od głosu. Przeciwko niej byli posłowie PiS, zbojkotowali ją politycy związani z PSL, natomiast posłowie PO w większości wstrzymali się od głosu (za głosowali: Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Róża Thun i Michał Boni).

W dokumencie nasz kraj krytykowany jest za reformę sądownictwa, w tym zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. – Mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce – czytamy w rezolucji. Jest też wezwanie do zakończenia wycinki w Puszczy Białowieskiej. Europarlament przegłosował również poprawkę do rezolucji wzywającą polskie władze do „potępienia faszystowskiego, ksenofobicznego marszu 11 listopada w Warszawie”.

Debata o praworządności była bardzo burzliwa. Podczas wystąpienia Guya Verhofstadta, przewodniczącego frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w PE, salę opuścił europoseł Ryszard Legutko z PiS. – Nie radzi sobie z prawdą i ucieka z debaty ze mną! – napisał później na Twitterze Verhofstadt.

Legutko, lider PiS, nie radzi sobie z prawdą i ucieka z debaty ze mną! pic.twitter.com/z2IumASZk7 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 15 listopada 2017

– Politycy, szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Podczas piątkowego szczytu europejskiego, odniosę się do dzisiejszych skandalicznych wydarzeń w PE – napisała z kolei premier Beata Szydło.

Politycy, szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 15 listopada 2017

Podczas konferencji prasowej europoseł Janusz Lewandowski z PO podkreślał, że mówcy w czasie wczorajszej debaty wypowiadali „ciepłe słowa o Polsce”. – Ich rozczarowanie tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jest na miarę ogromnych oczekiwań, jakie wzbudził kraj, który rzeczywiście osiągał najwyższe stanowiska, największe fundusze, przekuwał własne idee w program całej Unii Europejskiej, a w tej chwili jest całkowicie wyizolowany, samotny i reprezentowany w taki sposób, który jest obraźliwy dla Parlamentu Europejskiego – powiedział Lewandowski. – Tylko w tym zmyślonym świecie, kreowanym przez prymitywną propagandę rządową, bo media też są zawłaszczone, polska demokracja ma się dobrze. Polska demokracja ma się źle – dodał.

Raport o Polsce, który będzie podstawą do sięgnięcia po artykuł 7, sporządzi komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Do stwierdzenia „wyraźnego ryzyka” naruszenia wartości podstawowych trzeba większości 22 z 28 krajów UE.