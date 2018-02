Pierwszy w Polsce czujnik laserowy na przejeździe kolejowym

We Wrocławiu zamontowano pierwszy w Polsce czujnik, który ma informować kierowców, czy jest możliwość bezpiecznego wjechania na przejazd.

Naprawa uszkodzonych szlabanów na tym przejeździe to dla pracowników kolei już prawie rutyna. Tylko w zeszłym roku robili to ponad 160 razy. Kierowcy, którzy wjeżdżali na przejazd kolejowy mimo braku możliwości zjazdu - bez oporów uderzali w szlabany. Teraz ma się to zmienić. 40 metrów przed przejazdem zamontowano specjalne sygnalizatory oraz czujnik laserowy. Nowoczesny sprzęt sprawdza, czy samochody mają miejsce na zjazd. Jeśli nie, pojawia się czerwone światło i kierowcy muszą poczekać.