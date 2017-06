Piotr Liroy-Marzec wyrzucony z klubu Kukiz'15. Dlaczego?

Poseł Piotr Liroy-Marzec nie należy już do klubu Kukiz'15. Jak poinformowało ugrupowanie, decyzję o jego wykluczeniu podjęto po doniesieniach dotyczących "uwikłania najbliższego otoczenia posła" w tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie.

Sam Liroy-Marzec z zarzutami się nie zgadza, nie przewiduje też przejścia do innego ugrupowania. - Nie do końca rozumiem te argumenty. Oburzył mnie list klubu, gdzie zarzucono mi dziwne rzeczy, z którymi nie mam nic wspólnego - wyjaśniał.

Jak tłumaczył Marek Jakubiak z Kukiz'15, klub wielokrotnie i bezskutecznie interweniował w tej sprawie u posła. - Od paru miesięcy prosimy Piotra, by zrobił u siebie porządek, bo jego zaplecze jest naszym zapleczem. Jeżeli jakakolwiek afera wybuchnie naokoło Piotra, to uderzy w nasz klub, a my w żaden sposób nie jesteśmy połączeni z tym towarzystwem - podkreślił.