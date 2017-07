Pobicie dziennikarza w Białowieży. Zatrzymani pracowali dla firmy wycinkowej

Zaatakowany operator Telewizji Polsat trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe wstrzymanie wycinki. Decyzja nie powstrzymała jednak drwali od dalszej pracy.



- Dwaj zatrzymani mężczyźni są w wieku 22 i 47 lat. Obydwaj to mieszkańcy powiatu białostockiego. Pracowali dla jednego z podwykonawców wycinki - poinformował nadkom. Tomasz Krupa.

schowaj cały opis