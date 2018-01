Pogoda na weekend: Będzie padać deszcz

W sobotę na Pomorzu wystąpią rozpogodzenia. W pozostałych regionach pojawi się duże zachmurzenie, a miejscami słabo popada deszcz oraz mżawka do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę będzie pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw., tylko na północnym wschodzie popada śnieg z deszczem. Temperatura osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/h.