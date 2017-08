Polka zgwałcona w Rimini: Chcemy żeby te bestie zapłaciły za to co zrobiły

- Chcemy wrócić do normalności, do naszego codziennego życia - mówi Polka zgwałcona w Rimini. Kobieta nadal przebywa w szpitalu.

Dziennikarze la Repubblica dotarli do Polki zgwałconej w Rimini. Kobieta mówi o napastnikach: - Chcemy tylko, żeby ich aresztowali i żeby te bestie zapłaciły za to co zrobiły.

Kobieta nadal przebywa w szpitalu, jest przy niej partner. W rozmowie odniosła się także do wypowiedzi polityków, którzy mówią torturach, a nawet karze śmierci dla napastników. - To typowa instrumentalizacja polityczna. Chcemy tylko wrócić do normalności, do naszego codziennego życia i zamknąć ten rozdział - mówi.

Kobieta zapowiada, że chciałaby w przyszłości wrócić do Rimini. - Solidarnośc jaką okazało to miasto jest niesamowita - mówi. Ciepło wypowiada się także o lekarzach i lokalnych władzach.

Młodzi Polacy pojechali na tydzień do Rimini z lubelskim biurem podróży Student Travel. W nocy z piątku na sobotę zostali napadnięci na plaży przez czterech mężczyzn. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni.

Według doniesień z Włoch, napastnicy to prawdopodobnie nielegalni imigranci z Afryki Północnej w wieku poniżej 30 lat. Pojawiły się też informacje, że policja ma już odciski palców napastników, ślady DNA, a także dysponuje nagraniami z kamer na plaży. Śledztwo jest „trudne” i prowadzi do środowisk nielegalnych imigrantów, w tym handlarzy narkotyków.