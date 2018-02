Polskie miasto pokonało Paryż, Londyn i Barcelonę. Najlepszy kierunek

Wrocław był w tym roku jedynym reprezentantem Polski w konkursie organizowanym corocznie przez European Best Destination, międzynarodową organizację z siedzibą w Brukseli, która zajmuje się promocją kultury i turystyki w Europie. Polskie miasto zdobyło ponad 41 tysięcy głosów internautów ze 146 krajów.



W rywalizacji wzięło udział 20 miast. Wrocław zmierzył się z tak popularnymi kierunkami turystycznymi, jak m.in. Paryż, Mediolan czy Ateny. Kapituła konkursu uznała Wrocław za miasto z dużym potencjałem, które w ciągu ostatnich lat mocno postawiło na swój rozwój.



„Jestem niezwykle dumny. Chcę serdecznie podziękować wszystkim wrocławianom oraz kochającym to miasto turystom za każdy oddany głos. Zwycięstwo w tak prestiżowym konkursie świadczy o tym, że Wrocław już jest wśród najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych na mapie Europy” – powiedział prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.



Rocznie stolicę Dolnego Śląska odwiedza prawie pięć milionów turystów. Władze Wrocławia liczą, że ten prestiżowy tytuł wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie Wrocławiem wśród zagranicznych turystów.



„Organizacja dużych przedsięwzięć, jak Europejska Stolica Kultury 2016 czy World Games 2017, udowodniła, że Wrocław jest gotowy na więcej” - podkreśliła Wioletta Samborska, dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.



„Otrzymanie tytułu European Best Destination 2018 z pewnością wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie Wrocławiem. To z kolei przełoży się na wpływy branży hotelarskiej i gastronomicznej w mieście” – dodała.



Wrocław o zwycięstwo walczył do samego końca. Po dwóch tygodniach, na kilka dni przed zamknięciem internetowego głosowania, był w czołowej piątce miast, obok takich destynacji, jak: Colmar (Francja), Hvar (Chorwacja), Bilbao (Hiszpania) i Ryga (Łotwa).



W poprzednich latach konkurs wygrywały m.in. Porto, Bordeaux, Lizbona i Kopenhaga. Za każdym razem wiązało się to z większym zainteresowaniem międzynarodowych mediów, a co za tym idzie również zwiększeniem ruchu turystycznego.