Ponad 40 proc. Polaków nie stać na tygodniowe wakacje poza domem

Unijny urząd statystyczny sprawdził, jak wyglądają deklaracje mieszkańców poszczególnych państw członkowskich jeśli chodzi o możliwość sfinansowania tygodniowego urlopu poza domem jeden raz w roku. "Dla wielu osób w UE lato oznacza wakacje i podróże. Jednak około 1/3 populacji UE (32,9 proc.) nie może sobie pozwolić na tygodniowy pobyt poza domem" - czytamy w raporcie.



Sytuacja jest nieco gorsza w przypadku gospodarstw domowych z dzieckiem (34,6 proc. z nich deklaruje, że nie stać ich na tygodniowy wyjazd) niż osób samotnych lub bezdzietnych (31,3 proc. deklaracji). Ciekawsze wnioski wynikają jednak z zestawienia tego, jaki odsetek populacji danego kraju deklaruje brak środków, by sfinansować 7-dniowy pobyt poza domem. Nie do końca pokrywa się ono z zamożnością krajów UE.



Na pierwszym miejscu w tabeli jest bogata Szwecja, gdzie 8,2 proc. ankietowanych twierdzi, że nie stać ich na tygodniowy wyjazd. Na drugim miejscu jest Luksemburg (13,1 proc. - najbogatsze państwo w UE), dalej Dania (13,7 proc.), Finlandia (14,2 proc.) i Austria (15,4 proc.).



Poniżej średniej unijnej znalazły się jednak takie kraje jak Estonia (ok. 30 proc. społeczeństwa nie stać na tygodniowy urlop), Czechy (28,9 proc.) i Słowenia (26,9 proc.).



Z kolei gorzej niż Polacy (41 proc.) swoją sytuację pod względem możliwości spędzania urlopów widzą Irlandczycy (42 proc.), Włosi (45,2), Portugalczycy (47,2), czy Grecy (53,7 proc.)



Na szarym końcu zestawienia znaleźli się Rumuni, Chorwaci i Bułgarzy.



Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP