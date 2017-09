Tajemniczy mężczyzna z białym ręcznikiem mógł jako ostatni widzieć zaginioną w Gdańsku Iwonę Wieczorek. Siedem lat po tym, jak 19-latka zniknęła, policjanci pokazują nieznane dotąd nagrania z monitoringu i znów przeszukują Park Reagana. Tym razem chcą sprawdzić cały teren georadarem. W sprawę zaangażowali się też "łowcy głów" z Poznania.

Siedem lat po zaginięciu Iwony, policja wraca do sprawy i pokazuje niepublikowany dotąd zapis monitoringu, na którym widać osobę nazywaną "mężczyzną z białym ręcznikiem”. - To nagranie jest słabej jakości. Ale tutaj bardziej chodzi o kontekst. Może ktoś sobie przypomni, że widział tego mężczyznę albo go zna - apeluje nadkom. Joanna Kowalik-Kosińska, rzeczniczka pomorskiej policji.