Poszukiwania Iwony Wieczorek. Policja georadarem przeszukuje park

- Sprawdziliśmy do tej pory sześć sektorów, które wcześniej wyznaczyli policjanci. Te sektory zostały sprawdzone przez wyszkolone psy, które wyszukują zwłoki. Teraz te wszystkie sektory będą sprawdzane przez georadar. To jest bardzo duży obszar, bo do sprawdzenia jest 14 hektarów - mówi podkom. Michał Sienkiewicz z gdańskiej policji.

Już dwadzieścia osób zgłosiło się na policję po publikacji nowego nagrania w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Policja nie zdradza treści zgłoszeń, ale zaczyna je weryfikować. Kobieta zaginęła ponad siedem lat temu, ale nowe dowody w sprawie zmusiły policję do przeczesania gdańskiego parku Reagana.