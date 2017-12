Potrącił kobiety wracające z pasterki i uciekł. Jedna zmarła

Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie). Na jednej z ulic Ostrowca Świętokrzyskiego samochód potrącił dwie kobiety wracające z pasterki. 75-latka zginęła na miejscu, 58-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dwie godziny po wypadku właściciel auta sam zgłosił się na policję. Wydmuchał ponad promil. Nie wiadomo, czy to on prowadził.