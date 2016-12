Premie Beata Szydło: Dla wielu polityków sednem działalności są awantury

- My, politycy, tak jak i wy, strażacy, służymy innym ludziom. Poszanowanie innych, godność, odpowiedzialność za innego człowieka jest sensem naszej pracy – powiedziała szefowa rządu.

- Ci politycy, którzy zapominają o tych dwóch słowach, o tych fundamentach – odpowiedzialność i szacunek do drugiego człowieka, zapominają o tym, że mają służyć drugiemu człowiekowi - dodała.

Szefowa rządu przybyła w sobotę do Krakowa, by wziąć udział w VIII spotkaniu opłatkowym strażaków województwa małopolskiego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Przed Szkołą czekali na nią dziennikarze, którzy poprosili Beatę Szydło o komentarz do piątkowych wydarzeń w Sejmie i przed nim.

Premier nie chciała rozmawiać z dziennikarzami, do wczorajszych wydarzeń odniosła się jednak w trakcie spotkania ze strażakami.

