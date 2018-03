Prognoza pogody na poniedziałek. Koniec siarczystych mrozów

Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce możliwe słabe opady śniegu z deszczem do 1-2mm. Temp. maks. od -3 st. na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 7 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.



We wtorek pochmurno z opadami śniegu z deszczem i deszczu do 1-5mm przemieszczającymi się od południowego-zachodu w głąb kraju. Tylko na północnym-wschodzie kraju bez opadów. Temp. maks. od 0 st. na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 5 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.



W środę pochmurno. Okresami opady: na południu i w centrum deszczu do 5mm, poza tym deszczu ze śniegiem i śniegu do 2cm. Temp. maks. od 2 st. na północy, 6 st. w centrum kraju do 7 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.