Rząd nie chce Caracali. Prezes PZL-Świdnik: Jesteśmy gotowi zaoferować pełną gamę śmigłowców

AW149

– Po decyzji MON jesteśmy gotowi zaoferować pełną gamę śmigłowców dla potrzeb Sił Zbrojnych RP we współpracy z polskim przemysłem obronnym – napisał na Twitterze Krzysztof Krystowski, prezes PZL-Świdnik.

Szef MON Antoni Macierewicz, wizytujący w czerwcu br. świdnicki zakład powiedział, że ministerstwo będzie przykładało wagę przede wszystkim do produktów wytworzonych w Polsce. – Będziemy się koncentrowali na polskich produktach, bo jest to nasz wspólny interes. Zarówno od strony gospodarczej, jak i militarnej i społecznej – deklarował.

Wysokość kontraktu to ok 13,5 mld zł. Do walki o rządowe zamówienie na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii stawała fabryka w Świdniku, oferująca model AW149. Odpadła z rywalizacji. Nieoficjalnie mówi się, że gdyby przetarg powtórzono, zaoferowałaby ten sam model.

Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii. Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej.

W trakcie trwających od roku negocjacji, strona polska wykazała pełną otwartość i gotowość do wypracowania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony. Dla polskiego rządu absolutnym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i zapewnienie warunków do rozwoju polskiego przemysłu obronnego.

Rozbieżności w stanowiskach negocjacyjnych obu stron uniemożliwiają osiągnięcie kompromisu, w związku z czym dalsze prowadzenie rozmów jest bezprzedmiotowe.

Negocjacje umowy offsetowej rozpoczęły się 30 września 2015 r. po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii.