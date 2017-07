"Sądy są upolitycznione jak nigdy dotąd". Sejm zmienił ustawy o KRS i ws. ustroju sądów

– To jest gwarantem, że będziemy wybierać sędziów, za których nie będziemy musieli się później wstydzić – przekonywał z mównicy sejmowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



Opozycja niemal w całości odmówiła udziału w głosowaniu. – Okłamaliście wyborców. Wprowadzacie PRL bis, bo wasza mentalność jest peerelowska – podkreślił poseł PO Borys Budka.

Sejm przyjął także w czwartek nowelizację ustawy o ustroju sądów. Główne zapisy nowych przepisów to zmiana zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów oraz wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

– W zarządzaniu nie ma demokracji. Menadżer jest jeden, czy to w postaci dyrektora, czy w postaci prezesa sądu – podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w czasie sejmowej debaty.



– Wprowadzacie przepisy, które pozwalają chronić waszych partyjnych kolesi w prokuraturze i w sądach. Wyłączną zmianą, którą wprowadzacie, to zmiana by zabezpieczyć siebie – mówił były minister sprawiedliwości Borys Budka.

Za nowelizacją autorstwa posłów PiS głosowało 229 posłów, przeciw było 3. Teraz nowela trafi do Senatu.