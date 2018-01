Samolot zjechał z pasa i zawisł na stromym zboczu nad morzem

Nikt z pasażerów oraz załogi nie odniósł obrażeń. Niewiele brakowało, a samolot zsunąłby się do wody.



Do incydentu Boeinga 737-800 doszło podczas lądowania - samolot przyleciał z Ankary. Przyczyna nie jest znana, choć mogła się do niej przyczynić mokra nawierzchnia, która mogła utrudnić hamowanie po lądowaniu.