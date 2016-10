Ściągnąłeś ten film? Może odwiedzić cię policja. 40 tys. zarekwirowanych komputerów

Wiadomo, że szczecińska prokuratura zarekwirowała już 2600 maszyn, ale sprawa może dotyczyć internautów w całym kraju. Chodzi o komedię "Wkręceni" z 2013 roku do której zdjęcia powstawały m.in. w Zamościu. Internauci, którzy ściągnęli film w 2014 roku mogą mieć kłopoty.

Jak informuje gazeta.pl chodzi o 40 tys. osób. Sprawa ma dotyczyć również ściągania innych filmów dystrybuowanych przez Interfilm.

Osoby, które ściągnęły plik z filmem mogą zostać oskarżone. Takie przypadki często kończą się ugodą i zapłacaniem rekompensaty.

Popularny torrent to sieć w której internauci wymieniają się m.in. filmami i muzyką. Podczas ściągania plików są one jednocześnie udostępniane przez użytkownika. Według polskiego prawa to przestępstwo.