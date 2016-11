Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny

Skutki powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego ocenił prof. Stanisław Gomułka. - To silne uderzenie w rozwój gospodarczy kraju i finanse publiczne - stwierdził. Na potwierdzenie swojej opinii Gomułka podał przykład Niemiec, które myślą o podwyższeniu wieku emerytalnego do 72 lat.

Przeciwnego zdania jest Bogdan Grzybowski z OPZZ. - To niczemu nie zagraża. A jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, to informatyzacja, digitalizacja powoduje to, że tych miejsc pracy będzie coraz więcej i nie wiadomo, czy za 20-30 lat człowiek będzie w ogóle tych miejsc pracy potrzebować - mówił.