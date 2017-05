Wyjazd miał być prezentem-niespodzianką, a ostatecznie zamienił się w koszmar. 27-letnia Magda Żuk wypadła ze szpitalnego okna. Dlaczego nie mogła wrócić do Polski, jak znalazła się pod opieką lekarzy i co tak naprawdę wydarzyło się w Egipcie? Zobacz nagranie ze szpitala w Egipcie.

Dramatyczne nagranie obiegło internet na początku maja. To ostatni raz, kiedy Markus widział swoją dziewczynę, 27-letnią Magdę Żuk, żywą. Do Egiptu mieli jechać razem - wyjazd był prezentem-niespodzianką - okazało się jednak, że chłopak nie ma ważnego paszportu. Magda zdecydowała się polecieć sama. Od tego momentu podróż marzeń zamieniła się w koszmar.



- Nasza najmłodsza córka Małgosia pokazała nam filmik, że nasze dziecko leży na podłodze, zwinięte jak zwierzątko w białym szlafroku. Nie wiedziałam, co się dzieje - mówi z łzami w oczach matka Magdy Elżbieta Żuk. Rodzice postanowili szukać pomocy w polskiej ambasadzie w Egipcie.

- Zadzwoniłem do ambasady, potem do ubezpieczyciela - relacjonuje ojciec Magdy. Od urzędników otrzymać miał zapewnienie, że ambasada jest w kontakcie z rezydentem i wszystko jest pod kontrolą. - Okazało się, że jest odwrotnie - mówi teraz Tadeusz Żuk.



Chłopak Magdy kupił jej bilet powrotny na sobotę. Stan Magdy wciąż jednak się pogarszał. Następnego dnia do rodziny dotarł kolejny film, na którym nieprzytomna dziewczyna leży skulona w progu pokoju hotelowego. Rezydent zawieźć ją miał do najbliższego szpitala, ale według informacji przekazanych przez biuro podróży, lekarze mieli odmówić jej przyjęcia tłumacząc, że nie zajmują się w tej placówce chorobami psychicznymi. Magda wróciła do hotelu.



Na następnym nagraniu słyszymy Magda rozmawia ze swoim chłopakiem Markusem. Zostało zrobione w sobotę. Po tym, jak - według biura podróży - z powodu złego stanu zdrowia Magda nie została wpuszczona na pokład samolotu, który miał ją zabrać do Polski. Mahmud K., rezydent mówiący po polsku, który był przy Magdzie przez cały ten czas, transmitował całą rozmowę ze swojego telefonu. Z Magdą nie było bezpośredniego kontaktu. Rezydent zabrał ją do innego szpitala.