Środa pochmurna, wietrzna i deszczowa. W Lublinie 7 stopni

W nocy spodziewamy się opadów deszczu na zachodzie Polski, natomiast w północno-wschodniej części kraju prognozujemy deszcz ze śniegiem. Na termometrach odnotujemy wartość od -1 st. C w Suwałkach, 0 st. C w Białymstoku, 3 st. C w centrum, do 4 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Powieje dość silny wiatr.



W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu. W północno-wschodniej części kraju, gdzie termometry wskażą 4 i 5 st. C, będzie to deszcz ze śniegiem. W centralnej części Polski będzie już nieco cieplej - około. 8, 9 st. C. Najwyższą wartość odnotujemy we Wrocławiu - tam 11 st. C.