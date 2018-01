Tarcza Księżyca nie staje się niebieska w trakcie zjawiska „blue moon”. W języku angielskim powiedzenie: „once in blue moon” oznacza, że coś dzieje się bardzo rzadko. Polskie odpowiednik tego idiomu to np. „od wielkiego dzwonu”. Kiedyś zaś termin „niebieski księżyc” odnosił się do trzeciej pełni Księżyca w ciągu astronomicznej pory roku, w której widoczne były cztery pełnie Księżyca.

Będzie to druga superpełnia w tym samym miesiącu, co jest nazywane w języku angielskim terminem „blue moon” („niebieski księżyc”). Taka sytuacja występuje rzadko, raz na kilka lat.

Natomiast określenie „blood”, czyli krwisty, w nazwie „Super Blue Blood Moon”, to natomiast nawiązanie do koloru Księżyca podczas całkowitego zaćmienia. Przybiera on wtedy bowiem barwę czerwoną. Podczas całkowitego zaćmienia promienie słoneczne są zablokowane przez Ziemię, Księżyc znajduje się w cieniu rzucanym przez naszą planetę. Dociera do niego jedynie światło rozproszone w ziemskiej atmosferze, które ma kolor czerwony z tych samych powodów, z jakich Słońce jest widoczne jako czerwone, gdy zachodzi.