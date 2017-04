W sobotę przed godz. 9 doszło do wybuchu gazu w kamienicy w Świebodzicach koło Wałbrzycha (woj. dolnośląskie).

- W części budynku dotarliśmy już do parteru, w części pozostajemy jeszcze na poziomie 1. piętra. W tej chwili przed nami jest bardzo trudno faza działań, ponieważ musimy rozebrać kolejną część dachu – poinformował st. bryg. Adam Konieczny, dolnośląski komendant wojewódzki PSP. Jak dodał, strażacy doszli już do takiego momentu, w który pozostałości dachu zaczynają się niebezpiecznie osuwać i konieczne jest jego całkowite usunięcie.

16:38

Ratownicy odnaleźli ciało czwartej osoby - poinformował wojewoda dolnośląski. To mężczyzna. Inna poszukiwana osoba - starsza kobieta, jak się okazało, na szczęście przebywała poza budynkiem. Strażacy wciąż jednak poszukują dwóch zaginionych osób.

14:52

Ratownicy przeszukujący gruzowisko po zawalonej kamienicy w Świebodzicach wydostali trzecie ciało. Dwie pozostałe ofiary śmiertelne to dzieci w wieku szkolnym. Podczas konferencji prasowej o godz. 14 wojewoda dolnośląski poinformował, że ratownicy poszukują w gruzowisku jeszcze czterech osób.

- Został potwierdzony kolejny zgon. Chciałbym złożyć wyrazy współczucia dla rodziny. Akcja trwa. Poszukują ludzi najlepsi eksperci, specjaliści, którzy są w możliwości. Na chwilę obecną wydobyliśmy siedmioro osób, w tym trzy niestety mamy potwierdzone osoby nieżywe. Jeżeli chodzi o cztery osoby - są rozdysponowane w szpitalach - powiedział Paweł Hreniak podczas briefingu prasowego w Świebodzicach.

- W budynku przebywało według nas prawdopodobnie 15, 16 osób. Trzy osoby wyszły same, nic im się nie stało. Do pozostałych osób dotarliśmy. Informacje od rodzin wskazują na to, że poszukujemy jeszcze czterech osób – powiedział st. bryg. Adam Konieczny, dolnośląski komendant wojewódzki PSP.

Trzykondygnacyjna poniemiecka kamienica jest usytuowana przy ul. Krasickiego 28 w Świebodzicach - to centrum tego miasta położonego między Wałbrzychem a Świdnicą. Budynek runął w sobotę około godz. 9.

Jak poinformował dolnośląski komendant wojewódzki PSP, trzy lata temu w budynku zmodernizowano instalację gazową.