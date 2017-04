Szybciej z Lublina do Rzeszowa. Kończy się budowa odcinka nowej S19

Do czerwca mają zakończyć się prace na 12,5-kilometrowym odcinku S19 z Lublina do Rzeszowa. Chodzi o fragment z Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej na Podkarpaciu. Drogowcy ścigają się z czasem, aby dotrzymać terminu.

Przypomnijmy, że na 73-kilometrowym, podkarpackim odcinku S19, od granicy z woj. lubelskim do Rzeszowa, kierowcy korzystają z prawie 7 kilometrów drogi ekspresowej, od Stobiernej do węzła autostradowego A4 Rzeszów Wschód. Po oddaniu odcinka z Sokołowa Młp. kierowcy będą korzystać z prawie 20 kilometrów szybkiej drogi.

Koszt prac przy tym fragmencie to 290 mln złotych. – Planowany termin zakończenia robót to czerwiec tego roku. Aktualne zaawansowanie robót drogowych wynosi 68 proc., natomiast robót mostowych 90 proc. – mówi Joanna Rarus z podkarpackiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pozostałe odcinki S19 od Sokołowa Małopolskiego do Lasów Janowskich o łącznej dł. ponad 53 km są na etapie przetargu.

Przetargi rozpisano również na lubelskie odcinki S19 od Lublina do granicy z województwem podkarpackim. Na trzy odcinki, od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie, łącznie 33 km, otwarto oferty wykonawców i trwa ich weryfikacja. Natomiast na kolejne trzy odcinki od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika, łącznie 42 km, jest przygotowywana dokumentacja potrzebna do zaproszenia wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie projektuj i buduj na ten 75-kilometrowy odcinek zostaną podpisane w tym roku.