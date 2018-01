Ten hit na pewno pamiętacie. Zmarł polski DJ, który go stworzył

Jeśli nawet nie znacie tytułu i wykonawcy to po włączeniu wszystko stanie się jasne. Trebles to dzieło Mikołaja Jaskółki, czyli DJ'a MBrothera. Autor tego hitu zmarł w poniedziałek.

Mikołaj Jaskółka znany bardziej jako MBrother to polski producent muzyki klubowej z gatunku dance pochodzący z Oświęcimia. 28 sierpnia 2006 roku ukazała się debiutancka płyta MBrothera, zatytułowana Just In The Mix, promowana przebojowym singlem „Trebles”, który zdobył popularność także w kilku krajach w Europie. MBrother produkował kolejne klubowe oraz popowe single w kraju, a także dla artystów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

W 2016 roku zdiagnozowano u niego nowotwór, chłoniaka. Na bieżąco relacjonował swoim fanom kolejne etapy leczenia. Niestety, nie udało się. Zmarł w poniedziałek.