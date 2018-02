Tesla Roadster rozpoczęła podróż w przestrzeni kosmicznej we wtorek. "Samochód" miał się kierować w stronę Marsa. Prawdopodobnie przeleciał jednak poza zaplanowaną trajketorię i kieruje się gdzieś pomiędzy planety Mars i Jowisz.

Nie do końca wiadomo, co dalej będzie się działo z "samochodem". Najprawdopodobniej Tesla zderzy się z innymi ciałami niebieskimi na swojej nowej trajektorii.

Rakieta Falcon Heavy z nietypowym bagażem wystartowała we wtorek o godz. 21:45 polskiego czasu. Wysłała ją w kosmos agencja SpaceX. Jej założycielem jest Elon Musk.

Podczas powrotu rakiety na ziemię, doszło do incydentu. Jak poinformował Musk, główny stopień rakiety uderzył w Atlantyk, a jego odłamki uszkodziły pływającą platformę dla dronów.

Niezwykłe nagranie z pokładu Tesla Roadster było transmitowane na żywo w serwisie YouTube.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF