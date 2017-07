Timmermans: Komisja Europejska daje Polsce miesiąc na zmiany

- Cieszymy się z faktu, że prezydent Duda ogłosił decyzję ws. weta wobec dwóch ustaw. Niemniej fakt, że są nad nimi kontynuowane prace, oznacza, że musimy zdecydowanie odnieść się do naszych wątpliwości. Jest to wyrażone w naszym zaleceniu ws. praworządności. Komisja zaleca, by polskie władze rozwiązały wszystkie zidentyfikowane przez nas problemy w ciągu miesiąca - powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

W zaleceniu Komisja zwróciła się do polskich władz, by te nie podejmowały żadnych działań, które doprowadziłyby do odwołania sędziów Sądu Najwyższego lub przeniesienia ich w stan spoczynku. Frans Timmermans stwierdził, że "jeżeli takie działania zostaną podjęte, Komisja natychmiast uruchomi procedurę art. 7", co może oznaczać wprowadzenie sankcji wobec Polski.