- To są chyba najsmaczniejsze i najlepsze pączki w Warszawie. Podejrzewam, że każdy lubi świeże, pyszne, pachnące i jeszcze ciepłe pączki z lukrem. Myślę, że tu są najlepsze – wyjaśniła jedna z klientek cukierni.



Pracownia została założona w 1925 roku. Niektórzy klienci przychodzili do niej ze swoimi dziadkami. Dzisiaj to oni kupują w niej pączki dla swoich dzieci. - Ja jestem klientem od ponad 30 lat. Mniej więcej 3 razy w miesiącu przyjeżdżam i kupuję pączki dla całej rodziny – powiedział stały klient cukierni.



Kluczem do sukcesu zdaje się być tradycyjna receptura pączków i ich ręczny wyrób. - Pączki robione są z naturalnych składników. Mąka, margaryna, całe jajko, mleko, drożdże, dodawane esencje oraz oczywiście serca. Są smażone na smalcu i ręcznie lukrowane – tłumaczyła Sylwia Tomaszkiewicz, prawnuczka założyciela Pracowni Cukierniczej.



- Od zawsze smakują identycznie. Nie ma drugich takich pączków. To jest smak, którego się nie da opisać, trzeba je spróbować – dodali inni klienci.