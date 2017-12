Tragedia po pasterce. 22-letni kierowca usłyszał zarzuty [wideo]

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. W ocenie prokuratura, kierowca umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego przekraczając dopuszczalną prędkość i nie zachowując odpowiedniej ostrożności zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych. 22 latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. W chwili wypadku był trzeźwy.