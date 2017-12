Tragiczny czas na drogach. W Łodzi zginęły trzy osoby. Ofiary śmiertelne też w Lubelskiem

Trzy osoby zginęły w wypadku samochodowym w Łodzi. Do zdarzenia doszło w Boże Narodzenie tuż przed północą. W sumie w zderzeniu dwóch aut poszkodowanych zostało 10 osób. Mimo podjętej reanimacji, trzy z nich zmarły.

W Lubelskiem w wigilię doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarła pasażerka audi. W miejscowości Rudzieniec (powiat parczewski) samochód, którym podróżowała uderzył w drzewo.

Natomiast wczoraj, w miejscowości Wólka Rozwadowska (powiat lubartowski) kierowca renault zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 63-letni kierowca i jadący z nim pasażer trafili do szpitala.

– Podczas minionego weekendu na drogach naszego województwa doszło do 20 wypadków, w czasie których 6 osób zginęło a 18 zostało rannych – informuje podkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.

W tym czasie policjanci odnotowali także 224 kolizje drogowe i zatrzymali 42 nietrzeźwych kierujących.

– Apelujemy o rozważną i spokojną jazdę. Już dziś rozpoczną się powroty do domów po świątecznych spotkaniach. Zadbajmy o to aby kierujący samochodem był trzeźwy i dostosował styl jazdy do warunków na drodze – apeluje podkom. Fijołek.

Ze statystyk opublikowanych przez Komendę Głowną Policji wynika, że wczoraj w Polsce doszło w sumie do 52 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób a 73 zostały ranne. Z kolei przedwczoraj policja odnotowała w kraju 60 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 9 osób a 76 osób doznało obrażeń ciała.