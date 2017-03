Tusk ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej

Wyboru Tuska dokonano, mimo że polski rząd dokładał starań, by do głosowania nie doszło. Jednak były premier cieszył się poparciem zdecydowanej większości stolic państw UE.

PiS forsował kandydaturę eurodeputowanego Jacka Saryusz-Wolskiego. Premier Beata Szydło napisała list do unijnych szefów rządów, w którym zarzuciła Tuskowi, że naruszył zasadę neutralności i bezstronności, pełniąc tak ważną, międzynarodową funkcję. Rada Europejska poparła jednak Tuska.

Congratulations to @donaldtusk! An excellent #EUCO President in difficult times. @EPPGroup pic.twitter.com/opZLgQwefG