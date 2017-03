Urolog zgwałcił badaną 22-latkę? Mężczyzna usłyszał zarzuty

Radomsko (woj. łódzkie). Zarzut gwałtu usłyszał 59-letni urolog, Dariusz H., pracujący w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Do incydentu miało dojść we wtorek 28 lutego, kiedy 22-latka weszła do gabinetu lekarskiego. Sprawę badają policja i prokuratura.