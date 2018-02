Urzędników portret własny: nie są doceniani

Zdecydowana większość biorących udział w ankiecie jest przekonana, że urzędnik powinien być kreatywny (93 proc.) i jednocześnie uważa się za osobę kreatywną (92 proc.). Nieco mniej (82 proc.) ankietowanych deklaruje kreatywność w pracy.

Na pytanie o ocenę kreatywności w pracy w skali od 1 do 5, gdzie 1 to „bardzo mała”, a 5 to „bardzo duża”, 22 proc. wybrało najwyższą notę. Najwięcej uczestników ankiety swoją kreatywność oceniło na „czwórkę” (49 proc.). „Trójkę” wystawiło sobie 19,5 proc. ankietowanych, „dwójkę” – 7 proc., a „jedynkę” – 3 proc.

Tylko 27 proc. odpowiadających oceniło, że kreatywność w urzędzie jest doceniana przez przełożonych; 65 proc. ma zdanie przeciwne. Kreatywność doceniają za to klienci – tak uważa 52 proc.; 29 proc. jest zdania, że kreatywność w urzędzie nie jest doceniana przez interesantów.

Aż 57 proc. ma poczucie, że kreatywność pracownika jest w urzędzie blokowana. Internetowa ankieta „Kreatywność w urzędzie?” opublikowana została w Serwisie Samorządowym PAP 26 stycznia. Do 2 lutego wzięło w niej udział 451 osób.