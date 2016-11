Uwaga na fałszywe maile! Ktoś podszywa się pod ministerstwo i zapowiada kontrolę podatkową

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca podszywa się pod resort, zapowiada kontrolę podatkową i prosi o stawienie się z danymi. Resort prosi, by zwrócić uwagę na adres nadawcy wiadomości i by nie otwierać załączników.

W środę na skrzynkach e-mailowych niektórzy użytkownicy poczty elektronicznej mogli otrzymać maila z adresu poczty elektronicznej z rozwinięciem mf.gov.pl



"Wiadomość nie pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie należy otwierać ani wiadomości, ani załącznika, który zawiera kod złośliwy. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność" - zaapelował w środę resort w komunikacie.



MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca podszywa się pod resort, zapowiada kontrolę podatkową i prosi o stawienie się w urzędzie z danymi.



Ku przestrodze, resort podaje przykład fałszywej wiadomości dotyczącej "ukrywania dochodów". Nadawca informuje w mailu, że wykryto w trakcie kontroli ukrycie niektórych dochodów, dlatego konieczne jest przeprowadzenie kontroli podatkowej. Autor wiadomości prosi m.in. o stawienie się ze wszystkimi dochodami podatnika za rok 2016. Ponadto, zamieszcza załącznik. Podaje także dane adresowe MF.



Poniżej przykład fałszywego maila, który MF udostępnia ku przestrodze:



"Dzień dobry, W trakcie naszych kontroli ujawniliśmy ukrycie Pana/Pani dochodów, w związku z czym będzie przeprowadzona kontrola podatkowa. Dokument wskazujący na naruszenia o składaniu fałszywego dochodów załączony w e-maile. Sankcja na przeprowadzenie ściągania podatkowego również jest załączona do dokumentu. Prosimy o stawiennictwo do nas do biura w dniu 09.11.2016 do 14:00 ze wszystkimi swoimi dochodami za rok 2016, a także interesują nas niektóre transakcje przeprowadzane w roku bieżącym. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefonicznie lub przez e-mail. Dane kontaktowe znajdują się poniżej, należy podać w piśmie numer sprawy "PL90267951" i osobisty kod. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa NIP: 526-025-02-74 REGON: 000002217".