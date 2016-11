Wicepremier Mateusz Morawiecki: Podnosimy kwotę wolną od podatku dla tych najuboższych osób

- Podnosimy kwotę wolną od podatku dla tych najuboższych osób z 3090 zł na 6600 zł. Ci, którzy będą zarabiali do 6600 zł rocznie, w ogóle nie płacą podatku. To jest niewiele, ale było przecież dwa razy mniej - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, wraz ze wzrostem dochodów ta kwota będzie jednak maleć i dla osób zarabiających ok. 11 tys. złotych rocznie pozostanie na obecnym poziomie ok. 3 tys. zł. Rząd ma do końca miesiąca zakończyć proces legislacyjny związany z jej wprowadzeniem. Nowa kwota wolna od podatku miałaby zacząć obowiązywać z początkiem nowego roku.