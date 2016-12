Władimir Putin ogłasza żałobę narodową w związku z katastrofą samolotu Tu-154

Prezydent Władimir Putin ogłosił dzień żałoby narodowej w związku z katastrofą samolotu ministerstwa obrony, który spadł do Morza Czarnego z ponad 90 osobami na pokładzie. Większość ofiar to członkowie Chóru Aleksandrowa. - Pragnę złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinom naszych obywateli, którzy zginęli w katastrofie lotniczej nad Morzem Czarnym. Rząd otrzymał polecenie, aby utworzyć komisję pod kierownictwem Ministra Transportu, do przeprowadzenia starannego śledztwa mającego ustalić przyczyny katastrofy - powiedział prezydent Rosji.