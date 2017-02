Wybierają mądrą książkę. 15 nominacji

Okładki książek nominowanych do tytułu Mądra Książka 2016

Dziesięć książek dla dorosłych i pięć dla dzieci weszło do ścisłego finału konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową minionego roku. Książki najmądrzejsze spośród mądrych poznamy 20 kwietnia. Zwycięzcy otrzymają Statuetki Euklidesa. Swojego laureata wybiorą także internauci. Naukowcy z UJ i redaktorzy strony Mądre Książki nominowali do nagród dziesięć książek dla dorosłych i pięć dla dzieci, wydanych w 2016 roku.

Wśród nominowanych znalazły się: „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów” – będąca podróżą do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie go przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia osób autystycznych i ich opiekunów; „Londyn w czasach Sherlocka Holmesa” – o brytyjskiej stolicy w epoce wiktoriańskiej; „Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka?” – której autor Robin Dunbar wyjaśnia m.in., czy nasze mózgi są monogamiczne czy poligamiczne?

Internauci swoje głosy będą mogli oddawać m.in. na: „Triumf nasion. Jak ziarna, pestki i orzechy podbiły królestwo roślin i zmieniły naszą cywilizację”; „Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt?”; „SPQR. Historia starożytnego Rzymu”; „Naukowcy spod czerwonej gwiazdy” o ikonach socjalistycznej nauki; „Krótka historia rozumu. Od pierwszej myśli człowieka do rozumienia Wszechświata”; „Simpsonowie i ich matematyczne sekrety” – odkrywająca podteksty kultowego serialu oraz „W rzeczy samej. Osobliwe historie wspaniałych materiałów, które nadają kształt naszemu światu”.

Wśród nominowanych książek popularnonaukowych dla dzieci znalazły się: „Fach, że ach!” – ilustrowana księga zawodów, fachów i profesji; „W góry!” – z której można dowiedzieć się skąd biorą się góry, jak rosną i jak się zmieniają; „Atomowa przygoda profesora Astrokota” – profesor Astrokot zabiera czytelników w podróż po świecie fizyki; „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” – stanowiąca podróż dookoła świata; „Botanicum. Muzeum roślin” – atlas roślin zarówno tych z najwyższych gór, jak i najgłębszych dolin, z biegunów z równika, lądu i wody.

Statuetki Euklidesa zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Laureat nagrody głównej otrzyma tytuł „Mądrej Książki 2016”, a nagrody głównej w kategorii dziecięcej tytuł „Mądrej Książki dla dzieci – 2016”. Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia dodatkowe: nagroda redaktorów serwisu Mądre Książki; nagroda społeczności akademickiej UJ i nagroda internautów. Głosowania w dwóch ostatnich kategoriach rozpoczną się 1 marca.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: madraksiazkaroku.pl