Wybory 2017 w Wielkiej Brytanii - wyniki. Kto wygrał wybory?

Zwolennicy Partii Pracy Jeremy'ego Cobryna w jednym z londyńskich cieszyli się z wyniku wyborczego swojej partii, która w wyborach parlamentarnych uzyska - według exit polls - 266 mandatów.

Zwyciężyli konserwatyści, jednak według sondażowych wyników, partia Theresy May uzyskała zbyt mało mandatów, by samodzielnie rządzić - zdobywając 314 miejsc w nowym parlamencie zabraknie jej ośmiu mandatów do samodzielnej większości.

Szkocka Partia Narodowa - 34. Z kolei Liberalni Demokraci mogą liczyć na 14 posłów w parlamencie.