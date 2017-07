S17: Umowa na budowę węzła Lubelska podpisana

Chodzi o dwukilometrowy fragment obwodnicy Warszawy (połączy Południową i Wschodnią obwodnicę), ale mający duże znaczenie dla połączeń po wschodniej stronie stolicy. Budowa węzła umożliwi między innymi sprawny ruch od strony Terespola (planowaną autostradą A2) i Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17).

Węzeł Lubelska zostanie zbudowany przez firmę Porr Polska Infrastructure, która w przetargu zaproponowała najniższą cenę (190,3 mln zł). Czas realizacji to 33 miesiące. Węzeł powinien być gotowy do października 2020 roku, ale w momencie oddania do użytku trasy S17 z Lublina do Warszawy, ma już częściowo funkcjonować. Droga S17 Lublin - Warszawa ma być gotowa do końca 2019 r. Przejazd do stolicy ma zająć wtedy niespełna półtorej godziny.

Wczoraj w resorcie infrastruktury podpisano także umowy na kolejny fragment autostrady A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz wiaduktu w Legionowie na trasie krajowej nr 61.