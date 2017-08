Wypadek podczas skoku ze spadochronem. Mężczyzna spadł z 1000 metrów

Piła (woj. wielkopolskie). Spadochroniarz spadł z wysokości tysiąca metrów zahaczając o drzewo. Trafił do szpitala w ciężkim stanie, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (20.08) na lotnisku w Pile. Jak poinformowała policja, poszkodowany to 45-letni mieszkaniec gminy Ujście. W dniu wypadku mężczyzna wykonywał swój czwarty skok. Spadochron otworzył się prawidłowo, ale skoczek wcześniej nie ustabilizował sylwetki w locie i kręcił się wokół własnej osi.



- Uraz dotyczy głównie klatki piersiowej. Przy upadku z tak dużej wysokości można mówić o ogromnym szczęściu, że doszło do tak skromnych obrażeń - poinformował Łukasz Pawłowski z pilskiego szpitala.