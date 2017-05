Wyższe kary dla pijanych kierowców i piratów drogowych. Co się zmieni od 1 czerwca?

Prezydent podpisał nowelizacje ustawy Kodeks karny. Według nowych przepisów kierowca, który po pijanemu lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafi do więzienia na co najmniej 2 lata. Teraz dolna granica kary wynosi 9 miesięcy. Dodatkowo sędzia nie będzie mógł zastosować zawieszenia kary.

Ostrzej będzie także traktowana ucieczka przed policyjnym pościgiem. Takie przestępstwo, po wejściu w życie nowego prawa, będzie zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz jest to wykroczenie, za które grozi grzywna i do 30 dni aresztu. Dodatkowo sąd będzie orzekać wobec takiego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeśli kierowcy przyjdzie do głowy, by złamać ten zakaz, to trafi do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po publikacji, czyli najprawdopodobniej od 1 czerwca.