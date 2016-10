Wzrosną najniższe emerytury. Do 1000 złotych

W przygotowanym przez resort rodziny i pracy projekcie nowelizacji zapisano, że najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł, tj. o 117,44 zł, renty socjalne z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł.

Wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia – podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów pobierających pieniądze z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla wszystkich – 285 tys. osób – pobierających renty socjalne oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.