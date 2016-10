Zabił 10-letnią dziewczynkę siekierą. Sąd podtrzymał wyrok

- To czyn, który godzi w podstawy społeczeństwa. Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą sprawiedliwą - powiedział sędzia podczas uzasadniania wyroku. Sąd przychylił się również do wniosku prokuratury, by Nowakowski mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia dopiero po 35 latach odsiadki.



Rodzice zamordowanej dziewczynki nie chcieli komentować rozstrzygnięcia - Jesteśmy usatysfakcjonowani, ale to nie wróci życia Kamili - powiedziała zrozpaczona matka.



Do zabójstwa doszło 19 sierpnia 2015 r.