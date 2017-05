Zagrał Jamesa Bonda 7 razy. Roger Moore nie żyje

Roger Moore to brytyjski aktor filmowy znany przede wszystkim z ról Simona Templara w serialu „Święty” (1962–1969) oraz Jamesa Bonda (w latach 1973–1985). Wcielił się w tę postać siedmiokrotnie, najwięcej ze wszystkich „aktorów-Bondów”. Popularność przyniósł mu również serial „Partnerzy” („Detektywi z wyższych sfer”, 1971–1972), gdzie występował jako lord Brett Sinclair.

Otrzymał dwa wysokiej rangi odznaczenia brytyjskie: Commander of the British Empire (CBE) w 1999 i Knight Commander of the British Empire (KBE) w 2003. Jest ambasadorem dobrej woli UNICEF, a także autorem książek.