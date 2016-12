Zamach w Berlinie. Podejrzany Anis Amri zastrzelony w Mediolanie

Anis Amri, podejrzany o przeprowadzenie ataku terrorystycznego w Berlinie, został zastrzelony przez policję w Mediolanie. Do zdarzenia doszło o 3 nad ranem w piątek.

Gdy 24-latek został zatrzymany do rutynowej kontroli, sięgnął po broń i strzelił do policjantów. Ci odpowiedzieli ogniem i go zabili.