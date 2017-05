- To było najstraszniejsze zdarzenie, z jakim dotąd spotkaliśmy się w hrabstwie Greater Manchester - stwierdził Ian Hopkins z policji w Manchesterze.

W zamachu po koncercie amerykańskiej gwiazdy pop Ariany Grande w Manchester Arena zginęły 22 osoby, a 59 zostało rannych. Wśród ofiar są dzieci. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

RIP Saffie Rose Roussos.

She was just 8 years old. Targeted & murdered by ISIS as she attended a pop concert. pic.twitter.com/RaXk7MDw95