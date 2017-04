Zamach w Sztokholmie: Są zabici i ranni (wideo)

Do zamachu doszło w piątek po południu. Ciężarówka wjechała w grupę ludzi w centrum Sztokholmu. Szwedzka policja przekazała, że zginęły co najmniej trzy osoby, a wiele zostało rannych.

Media piszą o zatrzymaniu dwóch osób. Wśród nich jest prawdopodobnie kierowca ciężarówki. Policja nie potwierdza tych informacji.

Swedish police arrests a man after terror attack in central Stockholm pic.twitter.com/xPBeOp84XN

Watching the events unfold after a truck drove into Åhléns on Drottninggatan. pic.twitter.com/kxJLUOAsns