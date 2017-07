Zebrał pół miliona na leczenie dziecka. Ale chłopiec jest zdrowy

– Obrona zamierza zażalić to postanowienie i wykazać, że najsurowszy środek zapobiegawczy nie powinien być zastosowany, bo oskarżony przyznał się do winy i zdaniem obrony nie zachodzi podstawa do mataczenia – powiedział obrońca Michała S.

– Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu i na poprzednią karalność istnieje uzasadniona obawa, że będzie bezprawnie utrudniał postępowanie – odpowiedział rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Marek Poteralski.

Według prokuratury, rzekomo chory na nowotwór chłopiec w rzeczywistości jest zdrowy, a jego rodzice nie zabiegali o pomoc. Mężczyzna oszukał ponad 6,5 tysiąca osób. Przyznał się do winy. Okazuje się, że był wielokrotnie karany za oszustwa.