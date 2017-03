Złota piła dla ministra Szyszki stanęła przed Sejmem

Podpis na cokole głosi: "Janowi Szyszce - wdzięczni deweloperzy i drwale". - Wszyscy mamy świadomość, że to skromna, symboliczna nagroda w porównaniu do tych milionów, które na tej zmianie, dzięki ministrowi Szyszce, zarobią deweloperzy, lobbyści, właściciele tartaków. To właśnie oni na tej zmianie zrobili złoty interes - mówiła członkini partii.



- Jarosław Kaczyński przyznał, że przy tej ustawie mogło dojść do nieuczciwego lobbingu. W kraju, który traktuje siebie poważnie, minister odpowiedzialny za ten skandal powinien już dawno zostać zdymisjonowany. Tego się domagamy - dymisji dla ministra Szyszko, który jest odpowiedzialny za rzeź drzew - mówił Adrian Zandberg, jeden z liderów Partii Razem.