Zmarł po wyjściu ze szpitala. Dlaczego lekarze go odesłali?

Dlaczego lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego odesłali w środku nocy chorego człowieka do domu? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć syn 86-letniego pana Tadeusza. Starszy mężczyzna nie żyje.

- Ja go reanimowałem, ja mu dałem drugie życie, żeby o godzinie pierwszej w nocy to życie zabrał mu lekarz – mówi syn zmarłego. 86-letni Tadeusz Fedusio został odesłany ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Pół godziny później zmarł na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem. – Nadal nie mogę się pogodzić z tym, że jego nie ma. Przecież ja dałem go do lekarzy, do specjalistów. Tak nie może być, lekarze powinni leczyć ludzi, a nie wyganiać ich w nocy do domu – mówi Adam Fedusio.

Pan Tadeusz zasłabł podczas jednej z wizyt pana Adama. Mężczyzna zsunął się z łóżka. – Posadziłem tatę na wersalce. Pytam się, czy coś go boli, stwierdził, że ma potłuczone żebra – wspomina pan Adam. Zaraz potem jednak pan Tadeusz zaczął słabnąć. – Poczułem, że nie ma pulsu, że nie pracuje serce – mówi syn starszego mężczyzny i dodaje, że zaraz potem musiał reanimować ojca.

Pan Tadeusz został przewieziony do szpitala w Giżycku. Jak wspomina pan Adam, po kilkugodzinnym pobycie jego ojca na szpitalnym oddziale ratunkowym lekarze stwierdzili, że mężczyzna jest zdrowy i może wrócić do domu. Mówić mieli, że wydarzył się tylko upadek, po którym mają prawo boleć żebra.

- Ja mówię: „panie doktorze, tata 2-3 godziny temu stracił przytomność. Ja go reanimowałem – relacjonuje rozmowę z lekarzem pan Adam. Jak twierdził, alarmował lekarza, że „coś jest nie tak” i chciał, by ojciec pozostał w szpitalu. – Lekarz stwierdził, że zrobili konsultację internistyczną, neurologiczną. Pacjent nadaje się do wywozu do domu – opowiada pan Adam.

- O godzinie pierwszej przywożę ojca z SOR-u w bardzo złym stanie. Ojciec sam nie daje rady wyjść z samochodu nogi są wiotkie, jest omdlały – opisuje stan starszego mężczyzny jego syn. Jak wspomina, do mieszkania prowadził ojca pod ramię. – Na tym stopniu trzecim zauważyłem, że tata znów traci przytomność – pokazuje miejsce na klatce schodowej pan Adam. Zaraz potem zanikł puls pana Tadeusza. Mężczyzna zmarł.

Dlaczego starszy mężczyzna został wypisany do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego? – Nie odpowiem panu na to pytanie – mówi w rozmowie z reporterem UWAGI! Dariusz Szmytt, prokurent szpitala w Giżycku. Dodaje, że jest mu przykro z powodu śmierci pana Tadeusza i współczuje jego rodzinie. – Wykonaliśmy śledztwo w tej sprawie, przejrzeliśmy badania, zgromadziliśmy wszystkie dokumenty. Z naszego punktu widzenia pacjent został zaopatrzony na SOR-ze w sposób odpowiedni, zostały wykonane badania. Natomiast lekarze nie byli w stanie zdiagnozować, na jakiej podstawie przyjąć pacjenta do szpitala - twierdzi.

Sprawą śmierci 86-latka zajął się Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Także prokuratura wszczęła śledztwo, którego przedmiotem jest nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta.

Dotarliśmy do dokumentów pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym 86-latka. Jeden z zapisów mówi, o tym, że pan Tadeusz ponad 30 lat temu miał usunięte płuco ze względu na rozwijający się w nim nowotwór złośliwy.

- To, czego nie widziałem w tej dokumentacji, to nie widziałem żadnego badania klatki piersiowej – mówi onkolog, prof. Cezary Szczylik i wyjaśnia, że w przebiegu choroby nowotworowej takie badanie jest bardzo ważne. – Bardzo często występuje zespół zakrzepowo-zatorowy – tłumaczy.

O to, czy lekarze wiedząc, że ojciec pana Adama miał wcześniej nowotwór złośliwy, wykonali właściwe badania zapytaliśmy kierownictwo szpitala.

- Pacjent był badany przez dwóch specjalistów plus lekarza SOR-u – twierdzi Tomasz Przymorski, zastępca dyrektora ds. medycznych giżyckiego szpitala i dodaje, że oceną, które badania w danym momencie powinny być wykonane, a które nie, zajmą się biegli.

To, czy pan Tadeusz w chwili śmierci cierpiał na nowotwór, czy przebył chorobę wcześniej, wyjaśni śledczym sekcja zwłok pana Tadeusza. - Kwestia wpływu choroby nowotworowej na ewentualną przyczynę zgonu z pewnością będzie przedmiotem oceny biegłych – zapowiada Grzegorz Ryński, prokurator rejonowy w Giżycku.​