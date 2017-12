Zmarł Stanisław Terlecki. Były piłkarz miał 62 lata

Terlecki był wychowankiem Poloneza Warszawa, potem grał m.in. w Gwardii Warszawa, ŁKS Łódź, Legii i Polonii Warszawa. Przez kilka lat występował również w Stanach Zjednoczonych, gdzie grał w drużynie Golden Bay Earthquakes czy New York Cosmos.

W drużynie narodowej wystąpił łącznie 29 razy i zdobył 7 bramek. Z orłem na piersi zadebiutował w 1976 roku w spotkaniu z Portugalią, po raz ostatni w reprezentacji Polski wystąpił w roku 1980 w meczu z Algierią. Za sprawą świetnej techniki był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy.

Z reprezentacji został usunięty po aferze na Okęciu, gdy wstawił się za bramkarzem kadry, który nietrzeźwy pojawił się na zbiórce. Zawieszono wówczas także m.in. Zbigniewa Bońka i Władysława Żmudę, ale to Terlecki, w przeciwieństwie do pozostałych, nie wrócił już do kadry.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej był biznesmenem, trenerem, dwukrotnie – bez powodzenia – kandydował do Sejmu.